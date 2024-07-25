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В ближайшие дни в ряде регионов пройдут дожди с грозами, местами ожидается град

Анастасия ПроцЧетверг, 25 июля 2024, 13:14
В ближайшие дни в ряде регионов пройдут дожди с грозами, местами ожидается град
Иллюстративное фото: Getty Images

В пятницу и субботу в западных областях, а также местами в центре и на юге страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 26 июля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25°.

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В Киеве в пятницу будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

27 июля в большинстве южных, ночью и в центральных и северных областях Украины, местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 27-32°, в западных областях 24-29°.

В столице в субботу будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 29-31°.

Темы: погода
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