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МЗС Румунії підтвердило, що на території країни знайшли уламки "Шахедів"

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 14:57
МЗС Румунії підтвердило, що на території країни знайшли уламки Шахедів
Лумініца Одобеску. фото з Х

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що уламки російських дронів виявили на румунській території.

Джерело: Одобеску в X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії".

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Деталі: Міністерка додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

Передісторія:

Теми: РумуніяШахед
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