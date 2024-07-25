МЗС Румунії підтвердило, що на території країни знайшли уламки "Шахедів"
Четвер, 25 липня 2024, 14:57
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що уламки російських дронів виявили на румунській території.
Джерело: Одобеску в X (Twitter), цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії".
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Деталі: Міністерка додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.
Передісторія:
- Напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.
- В ніч на 25 липня для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу.
- Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.
- ЗМІ повідомили, що біля румунського села навпроти Ізмаїла знайшли ймовірні уламки "Шахеда".