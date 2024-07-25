МИД Румынии подтвердил, что на территории страны найдены обломки "Шахедов"
Четверг, 25 июля 2024, 14:57
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на румынской территории обнаружены обломки российских дронов.
Источник: Одобеску в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия".
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Детали: Министр добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.
Предыстория:
- Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.
- В ночь на 25 июля для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.
- Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.
- СМИ сообщили, что возле румынского села напротив Измаила нашли вероятные обломки "Шахеда".