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МИД Румынии подтвердил, что на территории страны найдены обломки "Шахедов"

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 25 июля 2024, 14:57
МИД Румынии подтвердил, что на территории страны найдены обломки Шахедов
Луминица Одобеску. фото из Х

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на румынской территории обнаружены обломки российских дронов.

Источник: Одобеску в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия".

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Детали: Министр добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

Предыстория:

Темы: РумынияШахед
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