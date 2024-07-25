FT: ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти "Лукойлу"

Спроба Угорщини та Словаччини заручитися підтримкою Європейського Союзу в останній суперечці з Україною стосовно перебоїв із транзитом нафти російської компанії "Лукойл" зазнала невдачі.

Джерело: "Європейська правда", Financial Times

Деталі: На засіданні постійних представників країн ЄС у середу, 24 липня, Угорщина та Словаччина повторили прохання до Європейської комісії розпочати з Україною консультації стосовно "Лукойлу" в межах Угоди про асоціацію.

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Але єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і оцінки правової ситуації. За інформацією трьох дипломатів ЄС, 11 країн у середу підтримали його позицію, і жодна не стала на бік Будапешта і Братислави.

Один із дипломатів сказав FT, що Угода про асоціацію з Україною містить пункт про безпеку, який теоретично дозволяє перервати поставки російської нафти.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

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Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Більше про ситуацію з поставками дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди", а також читайте у статті "Нафтова війна" з Орбаном та Фіцо: що дасть Україні посилення енергетичних санкцій.