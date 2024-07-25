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FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию, которые призвали Украину возобновить транзит нефти "Лукойла"

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 25 июля 2024, 17:50
FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию, которые призвали Украину возобновить транзит нефти Лукойла

Попытка Венгрии и Словакии заручиться поддержкой Европейского Союза в последнем споре с Украиной относительно перебоев с транзитом нефти российской компании "Лукойл" потерпела неудачу.

Источник: "Европейская правда", Financial Times

Детали: На заседании постоянных представителей стран ЕС в среду, 24 июля, Венгрия и Словакия повторили просьбу к Европейской комиссии начать с Украиной консультации по "Лукойлу" в рамках Соглашения об ассоциации.

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Но еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. По информации трех дипломатов ЕС, 11 стран в среду поддержали его позицию, и ни одна не стала на сторону Будапешта и Братиславы.

Один из дипломатов сказал FT, что Соглашение об ассоциации с Украиной содержит пункт о безопасности, который теоретически позволяет прервать поставки российской нефти.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов "Лукойла" через нефтепровод "Дружба".

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Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье "Нефтяная война" с Орбаном и Фицо: что даст Украине усиление энергетических санкций.

Темы: нефтьЕСРосcияУкраина
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