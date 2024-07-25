НАТО не бачить "навмисного нападу" у падінні Шахеда" в Румунії

У НАТО заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію Північноатлантичного альянсу у зв'язку з виявленими в Румунії фрагментами російського безпілотника.

Джерело: коментар представника НАТО агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – ідеться в коментарі.

Напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

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Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.