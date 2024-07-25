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НАТО не видит "преднамеренного нападения" в падении "Шахеда" в Румынии

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 25 июля 2024, 18:32
НАТО не видит преднамеренного нападения в падении Шахеда в Румынии
фото: Getty Images

В НАТО заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию Североатлантического альянса в связи с обнаруженными в Румынии фрагментами российского беспилотника.

Источник: комментарий представителя НАТО агентству Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Чиновник отметил, что на фоне российских атак против Украины вблизи своих границ НАТО в последние дни усилил меры мониторинга и наблюдения, в частности воздушное патрулирование.

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"Хотя у НАТО нет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – говорится в комментарии.

Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

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Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

Темы: РумынияНАТОШахед
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