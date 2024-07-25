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Окупанти обстріляли Харківщину, відомо про трьох постраждалих

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 липня 2024, 19:03
Окупанти обстріляли Харківщину, відомо про трьох постраждалих
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 25 липня російські війська обстріляли селище Пристін Куп'янської громади на Харківщині. В результаті цього постраждали троє людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 17:25 у с. Пристін Куп’янської громади окупанти завдали удар між двома багатоквартирними будинками.

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Постраждали три людини: жінка - 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років. Ліквідація наслідків триває".

Теми: Харківська областьвійна
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