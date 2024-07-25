Оккупанты обстреляли Харьковщину, известно о трех пострадавших
Четверг, 25 июля 2024, 19:03
Вечером 25 июля российские войска обстреляли поселок Пристин Купянской общины в Харьковской области. В результате этого пострадали три человека.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 17:25 в с. Пристин Купянской общины оккупанты нанесли удар между двумя многоквартирными домами.
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Пострадали три человека: женщина – 69 лет и двое мужчин – 71 и 72 лет. Ликвидация последствий продолжается".