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Повітряні сили фіксували зліт бомбардувальників з "Оленьї"

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 липня 2024, 21:08
Повітряні сили фіксували зліт бомбардувальників з Оленьї
ТУ-95. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Увечері 25 липня Повітряні сили ЗСУ фіксували зліт трьох бортів Ту-95 та трьох Ту-22. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)! Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"

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Оновлено: Пізніше військові повідомили, що в повітряному просторі РФ уже 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, прямують в район "Енгельсу".

О 22:22 Повітряні сили написали, що три борти Ту-22м3 здійснили посадку.

О 23:21 повідомили, що 6 бортів Ту-95 здійснили посадку.

Теми: Повітряні сили ЗСУРосіявійна
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