Воздушные силы фиксировали взлет бомбардировщиков из "Оленьи"

Вечером 25 июля Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет трех бортов Ту-95 и трех Ту-22.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)! Следите за нашими сообщениями!"

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Обновлено: Позже военные сообщили, что в воздушном пространстве РФ уже 6 бортов Ту-95 и 3 Ту-22, направляются в район "Энгельса".

В 22:22 Воздушные силы написали, что три борта Ту-22м3 совершили посадку.

В 23:21 сообщили, что 6 бортов Ту-95 совершили посадку.