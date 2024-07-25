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Воздушные силы фиксировали взлет бомбардировщиков из "Оленьи"

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 июля 2024, 21:08
Воздушные силы фиксировали взлет бомбардировщиков из Оленьи
ТУ-95. Иллюстративное фото из википедии

Вечером 25 июля Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет трех бортов Ту-95 и трех Ту-22.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)! Следите за нашими сообщениями!"

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Обновлено: Позже военные сообщили, что в воздушном пространстве РФ уже 6 бортов Ту-95 и 3 Ту-22, направляются в район "Энгельса".

В 22:22 Воздушные силы написали, что три борта Ту-22м3 совершили посадку.

В 23:21 сообщили, что 6 бортов Ту-95 совершили посадку.

Темы: Воздушные силы ВСУРосcиявойна
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