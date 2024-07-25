Машкова внесли в чорний список українського Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще шістьох російських діячів культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, зокрема увійшов російський актор, режисер, художній керівник "Московського театру Табакова" та "Московського театру "Современник" Володимир Машков.

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Також у список потрапили російська акторка Наталія Антонова; російський актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; російський актор Антон Батирєв; російська акторка Альона Яковлєва.

Зазначено, що вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів держави-агресора.

Отже, віднині цей перелік складається з 228 людей.