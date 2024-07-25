Машкова внесли в черный список украинского Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще шестерых российских деятелей культуры в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Согласно приказу ведомства, в обновленный перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в частности вошел российский актер, режиссер, художественный руководитель "Московского театра Табакова" и "Московского театра „Современник" Владимир Машков.

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Также в список попали российская актриса Наталья Антонова; российский актер, певец и телеведущий Виталий Гогунский; артист и театральный режиссер Сергей Векслер; российский актер Антон Батырев; российская актриса Алена Яковлева.

Указано, что они являются участниками антиукраинских пропагандистских мероприятий государства-агрессора.

Отныне этот перечень состоит из 228 человек.