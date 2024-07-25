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Генштаб: На фронті за добу відбулось 126 бойових зіткнень

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 липня 2024, 23:33
Генштаб: На фронті за добу відбулось 126 бойових зіткнень
Фото - 56 омпбр

Від початку доби 25 липня на фронті відбулось 126 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 25 липня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Глибокого та Тихого. Сім боїв – завершено, ще два – тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив наступальні штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Українські захисники відбили шість атак, ще дві – досі продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Макіївки та Невського, а також у районі Серебрянського лісу. Дев’ять атак – відбито, три – продовжуються.

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На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. Наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших військ".

Деталі: На Краматорському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій поблизу Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще чотири – продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв – завершено, ще одне боєзіткнення – триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони відбили 18 атак, 13 – ще продовжуються. Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Дванадцять атак – відбито, три – досі тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій біля Костянтинівки, Водяного, Великої Новосілки та Роздольного. Захисники зупинили 10 ворожих штурмів, ще три бої – продовжуються.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки неподалік Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. У результаті боєзіткнень – зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра – також не мали успіху.

Теми: Генштабвійнабойові дії
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