Генштаб: На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений

С начала суток 25 июля на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 25 июля

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 430 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев – завершено, еще два – продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще две – до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак – отбиты, три – продолжаются.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак в районах Верхнекаменного, Спорного и Николаевки. В настоящее время продолжается одно столкновение. Ситуация под контролем наших войск.

Детали: На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий вблизи Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили девять атак, еще четыре – продолжаются.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска у Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев – завершено, еще одно боестолкновение – продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов, в частности, Александрополь, Воздвиженка, Новоалександровка, Тимофеевка, Ивановка, Веселое, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны отразили 18 атак, 13 – еще продолжаются. Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки и Веселого.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Двенадцать атак – отбиты, три – до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий возле Константиновки, Водяного, Великой Новоселки и Раздольного. Защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя – продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку от Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений – потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия окупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра – также не имели успеха.