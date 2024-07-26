Росіяни запускали по Україні ударні дрони з двох напрямків

У ніч на п'ятницю військові зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Рух ударних БпЛА:

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З північного сходу, через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

З півдня через Херсонщину в напрямку Миколаївської/Одеської областей".

Доповнено:

О 00.40 військові повідомили про:

групу "Шахедів" на межі Сумської та Чернігівської областей.

групу "Шахедів" в районі Херсону.

О 1.11 стало відомо про нову групу "Шахедів", що прямує через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.35 повітряники повідомили, що група ударних БпЛА летить через Чернігівщину курсом на Київщину (Вишгородський район).

Нові групи прямують через Сумщину.

О 1.53 стало відомо що частина безпілотників з Київщини летить в Житомирську область.

О 2.21 військові повідомили про БпЛА в передмісті Житомира.

Ще одна група ударних БпЛА рухається аналогічним маршрутом: через Чернігівщину в напрямку Київської/Житомирської областей.

О 4.11 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.