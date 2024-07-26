Росіяни запускали по Україні ударні дрони з двох напрямків
У ніч на п'ятницю військові зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Рух ударних БпЛА:
- З північного сходу, через Сумщину в напрямку Чернігівської області.
- З півдня через Херсонщину в напрямку Миколаївської/Одеської областей".
Доповнено:
О 00.40 військові повідомили про:
- групу "Шахедів" на межі Сумської та Чернігівської областей.
- групу "Шахедів" в районі Херсону.
О 1.11 стало відомо про нову групу "Шахедів", що прямує через Сумщину в напрямку Чернігівської області.
О 1.35 повітряники повідомили, що група ударних БпЛА летить через Чернігівщину курсом на Київщину (Вишгородський район).
Нові групи прямують через Сумщину.
О 1.53 стало відомо що частина безпілотників з Київщини летить в Житомирську область.
О 2.21 військові повідомили про БпЛА в передмісті Житомира.
Ще одна група ударних БпЛА рухається аналогічним маршрутом: через Чернігівщину в напрямку Київської/Житомирської областей.
О 4.11 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.