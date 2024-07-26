Россияне запускали по Украине ударные дроны с двух направлений

В ночь на пятницу военные зафиксировали движение ударных беспилотников с северо-востока и с юга страны. Воздушная тревога длилась около четырех часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Движение ударных БпЛА:

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С северо-востока, через Сумскую область в направлении Черниговской области.

С юга через Херсонскую область в направлении Николаевской/Одесской областей".

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В 00.40 военные сообщили о:

группе "Шахедов" на границе Сумской и Черниговской областей.

группе "Шахедов" в районе Херсона.

В 1.11 стало известно о новой группе "Шахедов", летящей через Сумскую область в направлении Черниговской области.

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В 1.35 ВС сообщили, что группа ударных БпЛА летит через Черниговскую область курсом на Киевщину (Вышгородский район).

Новые группы направляются через Сумскую область.

В 1.53 стало известно что часть беспилотников с Киевщины летит в Житомирскую область.

В 2.21 военные сообщили о БпЛА в пригороде Житомира.

Еще одна группа ударных БпЛА движется аналогичным маршрутом: через Черниговщину в направлении Киевской/Житомирской областей.

В 4.11 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА по областям.