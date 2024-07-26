Россияне запускали по Украине ударные дроны с двух направлений
В ночь на пятницу военные зафиксировали движение ударных беспилотников с северо-востока и с юга страны. Воздушная тревога длилась около четырех часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Движение ударных БпЛА:
- С северо-востока, через Сумскую область в направлении Черниговской области.
- С юга через Херсонскую область в направлении Николаевской/Одесской областей".
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В 00.40 военные сообщили о:
- группе "Шахедов" на границе Сумской и Черниговской областей.
- группе "Шахедов" в районе Херсона.
В 1.11 стало известно о новой группе "Шахедов", летящей через Сумскую область в направлении Черниговской области.
В 1.35 ВС сообщили, что группа ударных БпЛА летит через Черниговскую область курсом на Киевщину (Вышгородский район).
Новые группы направляются через Сумскую область.
В 1.53 стало известно что часть беспилотников с Киевщины летит в Житомирскую область.
В 2.21 военные сообщили о БпЛА в пригороде Житомира.
Еще одна группа ударных БпЛА движется аналогичным маршрутом: через Черниговщину в направлении Киевской/Житомирской областей.
В 4.11 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА по областям.