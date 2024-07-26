Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час Олімпіади
П'ятниця, 26 липня 2024, 00:44
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у листі до французького візаві Стефана Сежурне попередив про можливість теракту, інспірованого Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
Джерело: текст листа, який цитують французькі ЗМІ, зокрема Le Figaro, "Європейська правда"
Деталі: У листі Кац заявив французькому колезі про потенційну загрозу терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів з боку "іранських терористичних груп та інших терористичних організацій" під час Олімпіади в Парижі.
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Пряма мова: "Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події".
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечують посилену охорону на тлі погроз і закликів виключити Ізраїль з числа учасників через війну з терористами ХАМАС у секторі Гази.
- Крім того, з міркувань безпеки церемонію вшанування пам'яті ізраїльських спортсменів, загиблих під час теракту в Мюнхені у 1972 році, перенесли з мерії Парижа до посольства Ізраїлю.
- Це доповнило безпрецедентні заходи безпеки у французькій столиці на тлі проведення масштабних спортивних змагань цього літа.