Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час Олімпіади

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у листі до французького візаві Стефана Сежурне попередив про можливість теракту, інспірованого Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Джерело: текст листа, який цитують французькі ЗМІ, зокрема Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: У листі Кац заявив французькому колезі про потенційну загрозу терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів з боку "іранських терористичних груп та інших терористичних організацій" під час Олімпіади в Парижі.

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Пряма мова: "Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події".

Передісторія: