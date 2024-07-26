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Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады

Олег Павлюк, Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 00:44
Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады
фото: Getty Images

Израиль предупредил Францию о возможных терактах в Париже

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в письме к французскому визави Стефану Сежурне предупредил о возможности теракта, инспирированного Ираном, во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Источник: текст письма, который цитируют французские СМИ, в частности Le Figaro, "Европейская правда"

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Детали: В письме Кац заявил французскому коллеге о потенциальной угрозе террористических атак против израильских спортсменов и туристов со стороны "иранских террористических групп и других террористических организаций" во время Олимпиады в Париже.

Прямая речь: "Некоторые стремятся помешать празднованию этого радостного события".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне стало известно, что израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.
  • Кроме того, из соображений безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.
  • Это дополнило беспрецедентные меры безопасности во французской столице на фоне проведения масштабных спортивных соревнований этим летом.

Темы: ИзраильФранцияОлимпиада
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