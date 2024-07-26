Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады

Израиль предупредил Францию о возможных терактах в Париже

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в письме к французскому визави Стефану Сежурне предупредил о возможности теракта, инспирированного Ираном, во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Источник: текст письма, который цитируют французские СМИ, в частности Le Figaro, "Европейская правда"

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Детали: В письме Кац заявил французскому коллеге о потенциальной угрозе террористических атак против израильских спортсменов и туристов со стороны "иранских террористических групп и других террористических организаций" во время Олимпиады в Париже.

Прямая речь: "Некоторые стремятся помешать празднованию этого радостного события".

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