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Підпалював електропідстанції на Черкащині – СБУ заявила, що спіймала диверсанта

П'ятниця, 26 липня 2024, 11:01
Підпалював електропідстанції на Черкащині – СБУ заявила, що спіймала диверсанта
Фото СБУ

Служба безпеки повідомила, що затримала диверсанта, який за завданням розвідки Росії "вчинив серію підпалів" енергетичних об’єктів у Черкаській області.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району. У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні".

Деталі: Ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав "легких грошей" в інтернеті.

Чоловік знайшов місце розташування потрібних енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину.
СБУ повідомляє, що задокументувала, як зловмисник зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.

За знищені "цілі" спецслужба РФ обіцяла перераховувати гроші на банківську картку чоловіка.

"На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта "на гарячому", коли він намагався знищити новий енергооб’єкт. Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором", – повідомили в СБУ.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теми: СБУдиверсанти
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