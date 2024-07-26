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Поджигал электроподстанции в Черкасской области – СБУ заявила, что поймала диверсанта

Пятница, 26 июля 2024, 11:01
Поджигал электроподстанции в Черкасской области – СБУ заявила, что поймала диверсанта
Фото СБУ

Служба безопасности сообщила, что задержала диверсанта, который по заданию разведки России "совершил серию поджогов" энергетических объектов в Черкасской области.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Злоумышленник пытался уничтожить 8 электроподстанций и один релейный шкаф в разных местах Уманского района. Таким образом враг планировал обесточить большую часть общины и заблокировать железнодорожное движение в регионе".

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Детали: Вражеским агентом оказался 20-летний местный житель, который искал "легких денег" в интернете.

Мужчина нашел местоположение нужных энергообъектов и подготовил все необходимое для совершения преступления.

СБУ сообщает, что задокументировала, как злоумышленник взламывал трансформаторные подстанции, чтобы залить бензином технологическое оборудование и поджечь его.

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За уничтоженные "цели" спецслужба РФ обещала перечислять деньги на банковскую карточку мужчины.

"На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали диверсанта "на горячем", когда он пытался уничтожить новый энергообъект. Во время обыска у задержанного обнаружена канистра с бензином и мобильный телефон с доказательствами его переписки с агрессором", – сообщили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Темы: СБУдиверсанты
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