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Шеф-кухар на службі ФСБ: ЗМІ дізнались подробиці про затриманого у Парижі росіянина

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 11:11
Шеф-кухар на службі ФСБ: ЗМІ дізнались подробиці про затриманого у Парижі росіянина
Кирил Грязнов, фото: The Insider

Затриманим у Парижі 19 липня за підозрою у підготовці провокацій під час Олімпійських ігор виявився 40-річний російський шеф-кухар Кирил Грязнов. Про свої плани він проговорився у п'яній розмові, чим привернув увагу спецслужб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне розслідуванні The Insider, Der Spiegel і Le Monde

Деталі: За даними журналістів, Грязнова, який виступав у кулінарних телешоу, завербували російські спецслужби для провокацій на Олімпіаді у Парижі.

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7 травня він мав вирушити до Парижа з пересадкою в Стамбулі, але так напився, що в стамбульському аеропорту його не тільки не посадили на літак, а й внесли до чорного списку.

Машиною він дістався до Болгарії, де знову напився і став розповідати випадковим людям про те, що в Париж вирушив не просто так, а з секретним завданням.

"Вони надовго запам'ятають цю Олімпіаду!" – погрожував він, не пояснюючи, втім, що має на увазі конкретно.

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При свідках він телефонував комусь і звітував, що найняв для завдання ще одного молдаванина з Кишинева і все йде за планом.

Згідно з даними розслідування, до переїзду до Франції 2010 року Грязнов займався юриспруденцією. Після переїзду став кухарем і працював у мішленівському ресторані в Куршевелі.

У 2012 році він повернувся в Росію і повідомив господарці своєї паризької квартири, що тепер працює "на державу".

У чому саме полягав план провокації Грязнова, достеменно невідомо. Поки що офіційно заявляється, що це був "масштабний проєкт", який мав би "серйозні наслідки протягом трьох тижнів Олімпіади".

За даними паризької прокуратури, під час арешту в росіянина знайшли певні "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб.

Видання The Insider припускає, що це може бути посвідчення спецназу ФСБ "Вимпел".

Зараз Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявив, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції. 

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.

Теми: ФранціяРосіяпровокації
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