Шеф-повар на службе ФСБ: СМИ узнали подробности о задержанном в Париже россиянине

Задержанным в Париже 19 июля по подозрению в подготовке провокаций во время Олимпийских игр оказался 40-летний российский шеф-повар Кирилл Грязнов. О своих планах он проговорился в пьяном разговоре, чем привлек внимание спецслужб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное расследовании The Insider, Der Spiegel и Le Monde

Детали: По данным журналистов, Грязнова, который выступал в кулинарных телешоу, завербовали российские спецслужбы для провокаций на Олимпиаде в Париже.

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7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Стамбуле, но так напился, что в стамбульском аэропорту его не только не посадили на самолет, но и внесли в черный список.

На машине он добрался до Болгарии, где снова напился и стал рассказывать случайным людям о том, что в Париж отправился не просто так, а с секретным заданием.

"Они надолго запомнят эту Олимпиаду!" – угрожал он, не объясняя, впрочем, что имеет в виду конкретно.

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При свидетелях он звонил кому-то и отчитывался, что нанял для задания еще одного молдаванина из Кишинева и все идет по плану.

Согласно данным расследования, до переезда во Францию в 2010 году Грязнов занимался юриспруденцией. После переезда стал поваром и работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.

В 2012 году он вернулся в Россию и сообщил хозяйке своей парижской квартиры, что теперь работает "на государство".

В чем именно заключался план провокации Грязнова, доподлинно неизвестно. Пока официально заявляется, что это был "масштабный проект", который имел бы "серьезные последствия в течение трех недель Олимпиады".

По данным парижской прокуратуры, во время ареста у россиянина нашли определенные "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на его принадлежность к "подразделению V" российских спецслужб.

Издание The Insider предполагает, что это может быть удостоверение спецназа ФСБ "Вымпел".

Сейчас Грязнов находится под стражей во Франции, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен ранее заявил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.