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Екссуддя Госпсуду Сумщини отримала 6 років тюрми з конфіскацією половини майна за хабар

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 липня 2024, 13:47
Екссуддя Госпсуду Сумщини отримала 6 років тюрми з конфіскацією половини майна за хабар
Надія Спиридонова. фото - Вища рада правосуддя

Вищий антикорупційний суд визнав винуватою колишню суддю Господарського суду Сумської області Надію Спиридонову в одержанні 4 тисяч доларів хабара і призначив їй 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Джерело: пресслужба ВАКС, трансляція оголошення вироку

Деталі: У п’ятницю 26 липня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватою колишню суддю Господарського суду Сумської області, яка отримала від позивача неправомірну вигоду для себе за ухвалення позитивного рішення по господарській справі.

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Екссуддю визнали винуватою в одержанні хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище

Суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією ½ частини належного їй на праві власності майна, а також позбавив права обіймати посади строком на 3 роки.

Вказано, що вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Теми: Антикорупційний судхабарсуд
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