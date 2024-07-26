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Экс-судья Хозсуда Сумщины получила 6 лет тюрьмы с конфискацией половины имущества за взятку

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 13:47
Экс-судья Хозсуда Сумщины получила 6 лет тюрьмы с конфискацией половины имущества за взятку
Надежда Спиридонова. фото - Высший совет правосудия

Высший антикоррупционный суд признал виновной бывшую судью Хозяйственного суда Сумской области Надежду Спиридонову в получении 4 тысяч долларов взятки и назначил ей 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Источник: пресс-служба ВАКС, трансляция оглашения приговора

Детали: В пятницу 26 июля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновной бывшую судью Хозяйственного суда Сумской области, которая получила от истца неправомерную выгоду для себя за принятие положительного решения по хозяйственному делу.

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Экс-судью признали виновной в получении взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией ½ части принадлежащего ей на праве собственности имущества, а также лишил права занимать должности сроком на 3 года.

Указано, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Темы: Антикоррупционный судвзяткасуд
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