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У суботу дощитиме на півночі країни, у неділю – на заході

П'ятниця, 26 липня 2024, 13:54
У суботу дощитиме на півночі країни, у неділю – на заході
Фото ілюстративне з pixabay.com

На вихідних в Україні переважно без опалів, лише на півночі в суботу та на заході у неділю місцями короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Завтра (27 липня – ред.) переважно без опадів, лише на півночі країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-19°, на півдні до 23°, вдень 27-33°".

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Деталі: У Києві в суботу мінлива хмарність, без опадів, вночі 17-19°, вдень 29°-31°, вітер північний, 5-10 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

28 липня вдень на крайньому заході місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, вночі 17-23°, вдень 28-34°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-36°.

У столиці в неділю мінлива хмарність, без опадів, вночі 17-19°, вдень до +32°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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