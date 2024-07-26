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В субботу будет дождливо на севере страны, в воскресенье – на западе

Пятница, 26 июля 2024, 13:54
В субботу будет дождливо на севере страны, в воскресенье – на западе
Фото иллюстративное с pixabay.com

На выходных в Украине преимущественно без осадков, только на севере в субботу и на западе в воскресенье местами кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Завтра (27 июля – ред.) преимущественно без осадков, только на севере страны днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-19°, на юге до 23°, днем 27-33°".

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Детали: В Киеве в субботу переменная облачность, без осадков, ночью 17-19°, днем 29°-31°, ветер северный, 5-10 м/с. 

 
Скриншот с сайта УГМЦ

28 июля днем на крайнем западе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков, ночью 17-23°, днем 28-34°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-36°.

В столице в воскресенье переменная облачность, без осадков, ночью 17-19°, днем до +32°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
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