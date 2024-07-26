Фіцо обговорив зі Шмигалем перекриття нафти "Лукойлу" та запропонував свій варіант

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем і запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Джерело: пресслужба глави словацького уряду, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на інформагентство TASR

Деталі: Під час розмови, ідеться в повідомленні, Фіцо запропонував українському колезі "технічне рішення" транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".

Реклама:

"Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути технологічно непридатними", – підкреслили в уряді Словаччини.

Там додали, що в найближчі години та дні "триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". Подробиць запропонованого рішення словацька сторона не розкрила.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

ВІДЕО ДНЯ

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Більше про ситуацію з поставками дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди" або читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.