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Фицо обсудил со Шмыгалем перекрытие нефти "Лукойла" и предложил свой вариант

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 26 июля 2024, 19:23
Фицо обсудил со Шмыгалем перекрытие нефти Лукойла и предложил свой вариант
роберт фицо. фото: Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо поговорил по телефону с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и предложил "техническое решение" для возобновления транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Источник: пресс-служба главы словацкого правительства, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на информагентство TASR

Детали: Во время разговора, говорится в сообщении, Фицо предложил украинскому коллеге "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств, в том числе Словакия".

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"Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными", – подчеркнули в правительстве Словакии.

Там добавили, что в ближайшие часы и дни "будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". Подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

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Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.

Темы: СловакияУкраинанефть
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