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У російських ракетах і дронах є деталі з понад 20 країн – Інститут судекспертиз

Євген КізіловП'ятниця, 26 липня 2024, 20:42
У російських ракетах і дронах є деталі з понад 20 країн – Інститут судекспертиз
фото: Getty Images

Ракети та безпілотники, якими Росія щодня атакує Україну, містять компоненти, виготовлені у більш ніж 20 країнах.

Джерело: заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Наталія Нестор у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Наші експерти знаходять у ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран тощо".

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Деталі: Нестор також зазначила, що за 2023 рік експерти інституту провели близько 30 тисяч досліджень, пов'язаних з фактами воєнної агресії Росії проти України.

За її словами, експерти КНДІСЕ досліджують майже всі типи російських ракет: "Іскандер", "Кинджал", "Калібр", Х-101, Х-55, Х-59 тощо, які Росія запускає по Україні. Крім того, об’єктами дослідження є ударні безпілотні літальні апарати типу Shaheed-136, Shaheed-121, а також розвідувальні безпілотники "Картограф", "Орлан-10" і Supercam.

Пряма мова: "Так, наприклад, у "Шахедах" це сервоприводи, процесори, перемикачі, генератори зі США, контактні наконечники з Ірану, свічки запалювання, індикатори з Китаю, електричні насоси паливні з Німеччини та Великої Британії, сальники з Тайваню, модулі Шотткі з Південної Кореї тощо. У ракеті "Кинджал" це датчики з Іспанії, буфери, діоди, трансивери, перетворювачі зі США, флеш-пам'ять з Тайваню, фільтри з Японії, реле з Німеччини, перетворювачі зі Швейцарії тощо. Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Мова про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо".

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Деталі: Нестор розповіла, що більшість електронних компонентів не мають виняткового призначення для зброї. Є деталі подвійного призначення, які використовуються і в побуті: у пральних машинках, комп'ютерних технологіях, мережевому зв'язку тощо. Такі товари завозять для одного використання, а зрештою роблять компонентами зброї. У ракетах одного типу немає однакового набору деталей у конкретних системах. Виходять із того, що мають, що змогли завести до РФ.

Експертка також зазначила, що мікрочипи нідерландських компаній NXP і Nexperia також, попри санкції, і далі потрапляють до Росії. Їх знаходили у БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, "Елерон-3СВ", "Куб", "Орлан-10", "Тахион", "Герань-2", Х-101 й "Іскандер".

Теми: безпілотникизброявійнавиробництво
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