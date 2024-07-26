В российских ракетах и дронах есть детали из более чем 20 стран – Институт судэкспертиз

Ракеты и беспилотники, которыми Россия ежедневно атакует Украину, содержат компоненты, изготовленные в более чем 20 странах.

Источник: заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Наталья Нестор в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Наши эксперты находят в ракетах, которыми Россия атакует Украину, иностранные компоненты. Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные в более чем 20 странах мира. Это Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США, Канада, Иран и т.д.".

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Детали: Нестор также отметила, что за 2023 год эксперты института провели около 30 тысяч исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.

По ее словам, эксперты КНИИСЭ исследуют почти все типы российских ракет: "Искандер", „Кинжал", „Калибр", Х-101, Х-55, Х-59 и т.д., которые Россия запускает по Украине. Кроме того, объектами исследования являются ударные беспилотные летательные аппараты типа Shaheed-136, Shaheed-121, а также разведывательные беспилотники "Картограф", "Орлан-10" и Supercam.

Прямая речь: "Так, например, в "Шахедах" это сервоприводы, процессоры, переключатели, генераторы из США, контактные наконечники из Ирана, свечи зажигания, индикаторы из Китая, электрические насосы топливные из Германии и Великобритании, сальники из Тайваня, модули Шоттки из Южной Кореи и тому подобное. В ракете "Кинжал" это датчики из Испании, буферы, диоды, трансиверы, преобразователи из США, флеш-память из Тайваня, фильтры из Японии, реле из Германии, преобразователи из Швейцарии и тому подобное. Это означает, что все ракеты и дроны, их основная высокотехнологичная составляющая, без которой они бы не могли существовать, произведена не в России, а в других странах. Речь о компонентах систем навигации, управления, наведения, микросхемах, различных чипах, датчиках, платах и т.д.".

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Детали: Нестор рассказала, что большинство электронных компонентов не имеют исключительного назначения для оружия. Есть детали двойного назначения, которые используются и в быту: в стиральных машинах, компьютерных технологиях, сетевой связи и тому подобное. Такие товары завозят для одного использования, а в итоге делают компонентами оружия. В ракетах одного типа нет одинакового набора деталей в конкретных системах. Исходят из того, что имеют, что смогли завести в РФ.

Эксперт также отметила, что микрочипы нидерландских компаний NXP и Nexperia также, несмотря на санкции, продолжают попадать в Россию. Их находили в БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, "Элерон-3СВ", "Куб", "Орлан-10", "Тахион", "Герань-2", Х-101 и "Искандер".