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Низці республіканців не сподобалась кандидатура віцепрезидента, яку обрав Трамп - ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 26 липня 2024, 20:58
Низці республіканців не сподобалась кандидатура віцепрезидента, яку обрав Трамп - ЗМІ
Джей Ді Венс. фото: getty images

Декілька республіканців у Палаті представників США критикують обрання Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа. Вони вважають, що це може зашкодити шансам партії на перемогу на цьогорічних виборах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Hill

Деталі: Республіканці, які говорили з виданням на умовах анонімності, висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, браку в нього досвіду і його нездатності розширити республіканську коаліцію за електорату бази Трампа.

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"Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", – сказав один із них.

Інший співрозмовник The Hill cказав, що в Республіканській партії переважає думка: "якщо Трамп програє, то це буде через цей вибір" кандидата у віцепрезиденти.

Занепокоєння через Венса серед республіканців посилилося після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

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Водночас представники трампістського крила Республіканської партії, навпаки, відкидають критику в бік Джей Ді Венса і стверджують, що він здатен принести Трампу перемогу на виборах у листопаді. Підтримують Венса і деякі конгресмени-республіканці, які не є безпосередніми прихильниками Трампа, зазначає The Hill.

Цього місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс є категоричним противником допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.

Читайте також: За Трампа та проти України: хто такий Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США

Теми: ТрампвиборипрезидентСША
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