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Ряду республиканцев не понравилась кандидатура вице-президента, которую выбрал Трамп - СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 26 июля 2024, 20:58
Ряду республиканцев не понравилась кандидатура вице-президента, которую выбрал Трамп - СМИ
Джей Ди Вэнс. фото: getty images

Несколько республиканцев в Палате представителей США критикуют избрание Джей Ди Венса, сенатора от штата Огайо, кандидатом в вице-президенты Дональда Трампа. Они считают, что это может повредить шансам партии на победу на нынешних выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Hill

Детали: Республиканцы, которые говорили с изданием на условиях анонимности, выразили обеспокоенность относительно внешнеполитических позиций Вэнса, нехватки у него опыта и его неспособности расширить республиканскую коалицию за счет электората базы Трампа.

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"Он был худшим выбором из всех возможных вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинский, больше популист. Он ничего не добавляет кампании Трампа. Он заряжает энергией тех же людей, которые любят Трампа", – сказал один из них.

Другой собеседник The Hill сказал, что в Республиканской партии преобладает мнение: "если Трамп проиграет, то это будет из-за этого выбора" кандидата в вице-президенты.

Беспокойство из-за Вэнса среди республиканцев усилилось после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов и поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

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В то же время представители трампистского крыла Республиканской партии, напротив, отвергают критику в сторону Джей Ди Вэнса и утверждают, что он способен принести Трампу победу на выборах в ноябре. Поддерживают Вэнса и некоторые конгрессмены-республиканцы, которые не являются непосредственными сторонниками Трампа, отмечает The Hill.

В этом месяце Трамп избрал Джей Ди Вэнса, сенатора от штата Огайо, своим кандидатом в вице-президенты. Ветеран морской пехоты, Джей Ди Вэнс является категорическим противником помощи Украине, считая, что она затягивает войну, которую Киев не может выиграть.

Читайте также: За Трампа и против Украины: кто такой Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США

Темы: ТрампвиборыпрезидентСША
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