Боррель закликав Китай вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю, 26 липня, закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ

Деталі: Під час зустрічі з китайським представником на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі Боррель порушив питання відносини між ЄС та Китаєм.

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Він звернув увагу на те, що підтримка Китаєм загарбницької війни Росії проти України "негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм", та висловив занепокоєння китайським експортом "великої кількості товарів і предметів подвійного призначення" до РФ.

"Високий представник попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і вважає, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Боррель також порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю "спричиняють викривлення на ринку ЄС".

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Раніше із закликом відмовитися від підтримки РФ до Ван Ї звернувся міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.