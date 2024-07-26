Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Боррель закликав Китай вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 липня 2024, 22:48
Боррель закликав Китай вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні
Високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Фото - Getty Images

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю, 26 липня, закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ

Деталі: Під час зустрічі з китайським представником на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі Боррель порушив питання відносини між ЄС та Китаєм.

Реклама:

Він звернув увагу на те, що підтримка Китаєм загарбницької війни Росії проти України "негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм", та висловив занепокоєння китайським експортом "великої кількості товарів і предметів подвійного призначення" до РФ.

"Високий представник попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і вважає, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Боррель також порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю "спричиняють викривлення на ринку ЄС".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше із закликом відмовитися від підтримки РФ до Ван Ї звернувся міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.

Теми: КитайвійнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Китай
Кулеба: Ми отримали чіткий сигнал, що Китай працює на вирішення війни
Лідер Чехії вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю
США і Канада перехопили російські і китайські бомбардувальники перед виступом Байдена
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: