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Боррель призвал Китай повлиять на Россию, чтобы закончить войну в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 22:48
Боррель призвал Китай повлиять на Россию, чтобы закончить войну в Украине
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото - Getty Images

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Европейскую службу внешних дел

Детали: Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем.

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Он обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины "негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем", и выразил обеспокоенность китайским экспортом "большого количества товаров и предметов двойного назначения" в РФ.

"Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении", – говорится в сообщении.

Боррель также поднял вопрос двусторонней торговли, указав, что чрезмерные государственные субсидии со стороны Китая "вызывают искажения на рынке ЕС".

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Ранее с призывом отказаться от поддержки РФ к Ван И обратился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.

Темы: КитайвойнаЕС
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