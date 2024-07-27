Повітряні сили: Ворожі БпЛА атакували кілька областей України
Субота, 27 липня 2024, 00:24
Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА для деяких українських областей.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 00:06 27 липня ПС повідомили, що російські БпЛА з північно-східної частини Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградщину.
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Згодом стало відомо про кілька напрямків руху ворожих дронів.
Дослівно ПС: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.
ВІДЕО ДНЯ
БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.
БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний".
2:04: "БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс постійно змінюється".
3:34: "БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний".
4:52: "