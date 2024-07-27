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Повітряні сили: Ворожі БпЛА атакували кілька областей України

Ольга Глущенко Субота, 27 липня 2024, 00:24
Повітряні сили: Ворожі БпЛА атакували кілька областей України
ілюстрація armyinform

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА для деяких українських областей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 00:06 27 липня ПС повідомили, що російські БпЛА з північно-східної частини Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградщину.

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Згодом стало відомо про кілька напрямків руху ворожих дронів.

Дослівно ПС: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.

БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний".

2:04: "БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс постійно змінюється".

3:34: "БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний".

4:52: "Черкаси, перебувайте в укриттях! БпЛА в межах міста".

5:14: "БпЛА повертається з Черкащини у Київську область".

7:42: "БпЛА північніше Білої Церкви, курс північно-західний".

Оновлено: О 7:56 в усіх областях, яким загрожували ворожі дрони, оголосили відбої повітряної тривоги.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійна
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