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Воздушные силы: Вражеские БпЛА атаковали несколько областей Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 июля 2024, 00:24
Воздушные силы: Вражеские БпЛА атаковали несколько областей Украины
иллюстрация armyinform

Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА для некоторых украинских областей.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 00:06 27 июля ВС сообщили, что российские БпЛА с северо-восточной части Николаевской области движутся курсом на Кировоградщину.

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Впоследствии стало известно о нескольких направлениях движения вражеских дронов.

Дословно ПС: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.

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БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный".

2:04: "БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс постоянно меняется".

3:34: "БпЛА в южной части Киевской области, курс северо-западный".

4:52: "Черкассы, находитесь в укрытиях! БпЛА в черте города".

5:14: "БпЛА возвращается из Черкасской в Киевскую область".

7:42: "БпЛА севернее Белой Церкви, курс северо-западный".

Обновлено: В 7:56 во всех областях, которым угрожали вражеские дроны, объявили отбои воздушной тревоги.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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