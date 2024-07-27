Воздушные силы: Вражеские БпЛА атаковали несколько областей Украины
Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА для некоторых украинских областей.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 00:06 27 июля ВС сообщили, что российские БпЛА с северо-восточной части Николаевской области движутся курсом на Кировоградщину.
Впоследствии стало известно о нескольких направлениях движения вражеских дронов.
Дословно ПС: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.
БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.
БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный".
2:04: "БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс постоянно меняется".
3:34: "БпЛА в южной части Киевской области, курс северо-западный".
4:52: "Черкассы, находитесь в укрытиях! БпЛА в черте города".
5:14: "БпЛА возвращается из Черкасской в Киевскую область".
7:42: "БпЛА севернее Белой Церкви, курс северо-западный".
Обновлено: В 7:56 во всех областях, которым угрожали вражеские дроны, объявили отбои воздушной тревоги.