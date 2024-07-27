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Половина громадян ЄС вважають війну в Україні "найбільшим викликом" - опитування

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 09:11
Половина громадян ЄС вважають війну в Україні найбільшим викликом - опитування
фото ілюстративне, уп

Майже дві третини громадян країн ЄС стурбовані безпекою Європейського Союзу, найбільше проблемами безпеки занепокоєні мешканці Португалії.

Джерело: результати опитування, проведеного за дорученням Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Близько 47% опитаних громадян ЄС заявили, що вони "досить стурбовані" безпекою Євросоюзу протягом наступних п'яти років, тоді як ще 17% сказали, що вони "дуже стурбовані".

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Згідно з результатами, найбільше занепокоєні безпекою жителі Португалії (77%). У Німеччині 54% респондентів заявили, що вони "досить" або "дуже" стурбовані безпекою ЄС.

В рамках репрезентативного опитування інститут дослідження громадської думки Ipsos провів онлайн-опитування серед більш ніж 25 000 громадян ЄС віком від 15 років і старше в кінці червня – на початку липня.

Згідно з опитуванням, близько 58% громадян ЄС все ще налаштовані оптимістично щодо майбутнього ЄС, тоді як близько 37% висловили песимістичні настрої.

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Близько 50% громадян ЄС вважають війну в Україні найбільшим нинішнім викликом для ЄС, тоді як 41% опитаних наразі вважають нелегальну міграцію найбільшим викликом.

Ще 35% респондентів також назвали екологічні проблеми та зміну клімату.

Що стосується питань, які ЄС повинен визначити як пріоритетні, респонденти найчастіше називали навколишнє середовище та зміну клімату (33%) і нелегальну міграцію (також 33%), за ними йдуть безпека і оборона (29%) і війна в Україні (25%).

Думки громадян ЄС щодо розвитку економіки в ЄС протягом наступних п'яти років розділилися.

Близько 50% респондентів висловили впевненість щодо майбутнього економіки, в той час як 45% заявили, що вони налаштовані більш скептично.

Нагадаємо, у Польщі 70% опитаних вважає нинішню ситуацію в Україні загрозою для суверенітету й незалежності країни, водночас 30% назвала її незначною або відсутньою.

Крім того, переважна більшість українців вважають, що безпекові угоди з партнерами у продовження Вільнюської декларації G7 є корисними для обороноздатності України, але при цьому покладають на них стримані надії. 

Теми: ЄСвійнаопитування
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