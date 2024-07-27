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Половина граждан ЕС считают войну в Украине «самым большим вызовом» - опрос

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 09:11
Половина граждан ЕС считают войну в Украине «самым большим вызовом» - опрос
фото иллюстративное, уп

Почти две трети граждан стран ЕС обеспокоены безопасностью Европейского Союза, больше всего проблемами безопасности обеспокоены жители Португалии.

Источник: результаты опроса, проведенного по поручению Европейской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Около 47% опрошенных граждан ЕС заявили, что они "достаточно обеспокоены" безопасностью Евросоюза в течение следующих пяти лет, тогда как еще 17% сказали, что они "очень обеспокоены".

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Согласно результатам, больше всего обеспокоены безопасностью жители Португалии (77%). В Германии 54% респондентов заявили, что они "достаточно" или "очень" обеспокоены безопасностью ЕС.

В рамках репрезентативного опроса институт исследования общественного мнения Ipsos провел онлайн-опрос среди более чем 25 000 граждан ЕС в возрасте от 15 лет и старше в конце июня – начале июля.

Согласно опросу, около 58% граждан ЕС все еще настроены оптимистично относительно будущего ЕС, тогда как около 37% выразили пессимистические настроения.

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Около 50% граждан ЕС считают войну в Украине самым большим нынешним вызовом для ЕС, тогда как 41% опрошенных сейчас считают нелегальную миграцию самым большим вызовом.

Еще 35% респондентов также назвали экологические проблемы и изменение климата.

Что касается вопросов, которые ЕС должен определить как приоритетные, респонденты чаще всего называли окружающую среду и изменение климата (33%) и нелегальную миграцию (также 33%), за ними следуют безопасность и оборона (29%) и война в Украине (25%).

Мнения граждан ЕС относительно развития экономики в ЕС в течение следующих пяти лет разделились.

Около 50% респондентов выразили уверенность относительно будущего экономики, в то время как 45% заявили, что они настроены более скептически.

Напомним, в Польше 70% опрошенных считает нынешнюю ситуацию в Украине угрозой для суверенитета и независимости страны, в то же время 30% назвала ее незначительной или отсутствующей.

Кроме того, подавляющее большинство украинцев считают, что соглашения по безопасности с партнерами в продолжение Вильнюсской декларации G7 являются полезными для обороноспособности Украины, но при этом возлагают на них сдержанные надежды.

Темы: ЕСвойнаопрос
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