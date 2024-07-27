Росіяни за добу завдали 80 авіаударів по Україні

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнення, а противник завдав ракетного удару та 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця Харківської області; Лиман, Сіверськ, Часів Яр, Північне, Дружба, Олександропіль, Новоселівка Перша, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Лисичне, Желанне, Карлівка, Верхньокам’янське, Нью-Йорк, Українськ, Максимільянівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області; Мала Токмачка, Лобкове, Гуляйполе, Кам’янське на Запоріжжі та Тягинка Херсонської області.

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Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки - загалом провели сім штурмів.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.