"У стилі Джеймса Бонда": чоловік вдруге намагався втекти з України
Субота, 27 липня 2024, 14:36
Прикордонники впіймали чоловіка, який незаконно перепливав кордон через річку Дунай на підводному скутері.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Чоловік, як назвали прикордонники, "у стилі Джеймса Бонда", використовував підводний скутер, аби покинути Україну та дістатися Румунії.
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Кмітливого "плавця" прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай.
Він плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати.
Його затримали, і як з’ясувалося, це його друга спроба незаконно перетнути кордон.
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