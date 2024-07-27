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"У стилі Джеймса Бонда": чоловік вдруге намагався втекти з України

Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 14:36
У стилі Джеймса Бонда: чоловік вдруге намагався втекти з України
усі фото: дпсу

Прикордонники впіймали чоловіка, який незаконно перепливав кордон через річку Дунай на підводному скутері.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Чоловік, як назвали прикордонники, "у стилі Джеймса Бонда", використовував підводний скутер, аби покинути Україну та дістатися Румунії.

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Кмітливого "плавця" прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай.

 

Він плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати.

Його затримали, і як з’ясувалося, це його друга спроба незаконно перетнути кордон.

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Теми: Прикордонна службакордонухилянтимобілізація
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