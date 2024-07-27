"В стиле Джеймса Бонда": мужчина во второй раз пытался сбежать из Украины

Пограничники поймали мужчину, который незаконно переплывал границу через реку Дунай на подводном скутере.

Источник: ГПСУ

Детали: Мужчина, как назвали пограничники, "в стиле Джеймса Бонда", использовал подводный скутер, чтобы покинуть Украину и добраться до Румынии.

Реклама:

Сообразительного "пловца" пограничники заметили во время патрулирования реки Дунай.

Он плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать.

Его задержали, и как выяснилось, это его вторая попытка незаконно пересечь границу.