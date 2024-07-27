"В стиле Джеймса Бонда": мужчина во второй раз пытался сбежать из Украины
Суббота, 27 июля 2024, 14:36
Пограничники поймали мужчину, который незаконно переплывал границу через реку Дунай на подводном скутере.
Источник: ГПСУ
Детали: Мужчина, как назвали пограничники, "в стиле Джеймса Бонда", использовал подводный скутер, чтобы покинуть Украину и добраться до Румынии.
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Сообразительного "пловца" пограничники заметили во время патрулирования реки Дунай.
Он плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать.
Его задержали, и как выяснилось, это его вторая попытка незаконно пересечь границу.
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