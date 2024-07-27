Орбан: Мир в Україну можна принести лише ззовні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що мир у війні РФ проти України може бути принесений лише ззовні.

Джерело: Орбан у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, основні тези виступу наводить HVG.hu, "Європейська правда"

Деталі: За словами Орбана, сторони зазнають жорстоких втрат у війні, які обчислюються сотнями тисяч, але не бажають домовлятися.

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На це, на його думку, є дві причини: обидві країни вірять, що можуть перемогти, і хочуть воювати доти, доки не переможуть.

"З іншого боку, тому що обидві сторони підживлюються власною правдою. Українці вірять у самооборону, на думку росіян, в Україні були серйозні військові розробки НАТО, і вони не хочуть бачити війська і зброю НАТО на кордоні, вони бачать спровоковану війну", – цитує Орбана угорський портал.

"Вони не здадуться, це веде безпосередньо до ескалації, а мир може бути принесений тільки ззовні", – заявив прем’єр Угорщини.

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Раніше Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу.

Як відомо, на початку липня Орбан відвідав Київ, а після цього – Москву та Пекін. В ЄС засудили ці "вояжі", особливо на тлі головування Угорщини в Раді ЄС.

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