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Орбан: Мир в Украину можно принести только извне

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 27 июля 2024, 15:39
Орбан: Мир в Украину можно принести только извне
фото: getty

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.

Источник: Орбан в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu, "Европейская правда"

Детали: По словам Орбана, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.

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На это, по его мнению, есть две причины: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.

"С другой стороны, потому что обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", – цитирует Орбана венгерский портал.

"Они не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне", – заявил премьер Венгрии.

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Ранее Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.

Как известно, в начале июля Орбан посетил Киев, а после этого – Москву и Пекин. В ЕС осудили эти "вояжи", особенно на фоне председательства Венгрии в Совете ЕС.

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: Орбанвойна
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