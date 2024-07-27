Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Орбан звинуватив США у керівництві підривом "Північних потоків"

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 16:16
Орбан звинуватив США у керівництві підривом Північних потоків
Віктор Орбан, фото Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вибухи на газогонах "Північний потік" були здійснені "під американським керівництвом".

Джерело: Орбан у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан говорив на підтвердження своєї тези про те, що європейська політика зазнала краху і Європа відмовилася від захисту власних інтересів.

Реклама:

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження", – заявив угорський прем'єр.

За його словами, санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

Пряма мова: "Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Варто зазначити, що думки про те, що "Північний потік" підірвали американці або хтось з їх подачі, дотримується Росія, і Орбан таким чином повторив російські звинувачення.

Що передувало: Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках" в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

У березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".

Теми: ОрбанСШАгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Орбан
Орбан: Мир в Україну можна принести лише ззовні
ЗМІ: Зеленський міг попросити Орбана посприяти телефонній розмові з Трампом
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: