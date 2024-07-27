Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вибухи на газогонах "Північний потік" були здійснені "під американським керівництвом".

Джерело: Орбан у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан говорив на підтвердження своєї тези про те, що європейська політика зазнала краху і Європа відмовилася від захисту власних інтересів.

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"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження", – заявив угорський прем'єр.

За його словами, санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

Пряма мова: "Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори".

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Більше деталей: Варто зазначити, що думки про те, що "Північний потік" підірвали американці або хтось з їх подачі, дотримується Росія, і Орбан таким чином повторив російські звинувачення.

Що передувало: Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках" в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

У березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".