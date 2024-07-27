Орбан обвинил США в руководстве подрывом "Северных потоков"

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что взрывы на газопроводах "Северный поток" были осуществлены "под американским руководством".

Источник: Орбан в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан говорил в подтверждение своего тезиса о том, что европейская политика потерпела крах и Европа отказалась от защиты собственных интересов.

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"Сегодня Европа не делает ничего, кроме как безоговорочно следует за внешней политикой Демократической партии США, даже ценой самоповреждения", – заявил венгерский премьер.

По его словам, санкции наносят фундаментальный ущерб европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

Прямая речь: "То, что мы молчим о подрыве газопровода „Северный поток", что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически – так же, как мы не поступили правильно в отношении прослушивания Ангелы Меркель, которое было осуществлено с помощью Дании, – это ничто иное, как акт покорности".

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Больше деталей: Стоит отметить, что мнения о том, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то с их подачи, придерживается Россия и Орбан таким образом повторил российские обвинения.

Что предшествовало: Дания прекратила свое расследование в феврале после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

В марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".