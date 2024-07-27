Умєров розповів про плани щодо медзабезпечення війська

Міністр оборони Рустем Умєров окреслив плани у сфері медзабезпечення українських воїнів, що охоплює відкриття сучасного Центру реінтеграції для підтримки звільнених із полону військовослужбовців і впровадження ефективної системи реабілітації.

Джерело: Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність" у суботу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Про наші плани. Перше, це стандарти підготовки з тактичної медицини. Наша мета – щоб кожен військовослужбовець володів навичками само- та взаємодопомоги. Ми розробляємо і впроваджуємо навчальні програми, які містять практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси. Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі та товаришу по службі в будь-якій ситуації".

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Деталі: Також він анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів і розповів про впровадження модульної моделі для медпунктів 1-го і 2-го рівня з чітко визначеними штатами, табелями і формулярами. За словами Умєрова, це дасть змогу швидко розгортати медпункти в польових умовах, забезпечуючи необхідний рівень медичної допомоги в будь-якій ситуації.

"Як уже говорив президент України, ми впровадимо ресурсну спроможність стабпунктів за єдиними стандартами. Спрямуємо тисячі військовослужбовців на програми відновлення та відкриємо сучасний центр реінтеграції звільнених із полону військовослужбовців", - повідомив міністр.

Він зазначив, що разом із НАТО Україна завершить створення всіх п'яти центрів проєкту "Реноватор", що передбачає сучасні реабілітаційні центри для відновлення здоров'я українських військових.

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Крім того, Умєров наголосив на важливості ефективної системи реабілітації для повернення військових у стрій.

Ще один озвучений Умєровим пункт – координаційний центр для спільного управління медичними ресурсами Сил оборони. Він зазначив, що центр відповідатиме за управління всіма медичними ресурсами Сил оборони.

Наступне завдання – співпраця з SAG U для адаптації програм підготовки. Крім того, за його словами, незабаром буде запроваджено передові програми підготовки медичних кадрів, зокрема в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command в Україні, що дасть змогу українським медикам "отримати повну підготовку і бути готовими до будь-яких викликів".