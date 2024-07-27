Умеров рассказал о планах по медобеспечению войска

Министр обороны Рустем Умеров очертил планы в сфере медобеспечения украинских воинов, что включает открытие современного Центра реинтеграции для поддержки освобожденных из плена военнослужащих и внедрение эффективной системы реабилитации.

Источник: Умеров на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" в субботу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "О наших планах. Первое, это стандарты подготовки по тактической медицине. Наша цель – чтобы каждый военнослужащий владел навыками само- и взаимопомощи. Мы разрабатываем и внедряем учебные программы, которые содержат практические тренинги, симуляции и интерактивные курсы. Каждый солдат должен знать, как правильно оказать первую помощь себе и сослуживцу в любой ситуации".

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Детали: Также он анонсировал открытие лаборатории определения качества турникетов и рассказал о внедрении модульной модели для медпунктов 1-го и 2-го уровня с четко определенными штатами, табелями и формулярами. По словам Умерова, это позволит быстро разворачивать медпункты в полевых условиях, обеспечивая необходимый уровень медицинской помощи в любой ситуации.

"Как уже говорил президент Украины, мы внедрим ресурсную способность стабпунктов по единым стандартам. Направим тысячи военнослужащих на программы восстановления и откроем современный центр реинтеграции освобожденных из плена военнослужащих", – сообщил министр.

Он отметил, что вместе с НАТО Украина завершит создание всех пяти центров проекта "Реноватор", который предусматривает современные реабилитационные центры для восстановления здоровья украинских военных.

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Кроме того, Умеров отметил важность эффективной системы реабилитации для возвращения военных в строй.

Еще один озвученный Умеровым пункт – координационный центр для совместного управления медицинскими ресурсами Сил обороны. Он отметил, что центр будет отвечать за управление всеми медицинскими ресурсами Сил обороны.

Следующая задача – сотрудничество с SAG U для адаптации программ подготовки. Кроме того, по его словам, вскоре будут введены передовые программы подготовки медицинских кадров, в частности в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command в Украине, что позволит украинским медикам "получить полную подготовку и быть готовыми к любым вызовам".