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У неділю в Україні переважно без опадів, до 33° тепла

Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 19:15
У неділю в Україні переважно без опадів, до 33° тепла
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 28 липня в Україні, крім західних областей, опадів не очікується, температура вдень підніметься до 33°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 28 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 28 липня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні в неділю без опадів, лише в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 14-19°, у південній частині до 22°; вдень 28-33°.

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Теми: погода
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