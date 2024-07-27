У неділю в Україні переважно без опадів, до 33° тепла
Субота, 27 липня 2024, 19:15
У неділю 28 липня в Україні, крім західних областей, опадів не очікується, температура вдень підніметься до 33°.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні в неділю без опадів, лише в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
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Температура вночі 14-19°, у південній частині до 22°; вдень 28-33°.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.