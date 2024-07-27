В воскресенье в Украине преимущественно без осадков, до 33° тепла
Суббота, 27 июля 2024, 19:15
В воскресенье 28 июля в Украине, кроме западных областей, осадков не ожидается, температура днем поднимется до 33°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине в воскресенье без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
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Температура ночью 14-19°, в южной части до 22°; днем 28-33°.
На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 14-19°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.