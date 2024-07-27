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В воскресенье в Украине преимущественно без осадков, до 33° тепла

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 19:15
В воскресенье в Украине преимущественно без осадков, до 33° тепла
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 28 июля в Украине, кроме западных областей, осадков не ожидается, температура днем поднимется до 33°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 28 июля, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 28 июля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине в воскресенье без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 14-19°, в южной части до 22°; днем 28-33°.

На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.

Темы: погода
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